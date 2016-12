Rally, Ogier domina anche in Germania

Sebastien Ogier ha conquistato il suo secondo successo in Germania, vincendo la nona prova del Mondiale Rally 2015. Sull'asfalto tedesco, il francese della Volkswagen ha sempre tenuto in pugno la situazione, precedendo i compagni di team Jari-Matti Latvala, secondo a 23", e Andreas Mikkelsen, terzo 1'56"6 per un podio tutto VW. La power stage finale è andata al finlandese su Meeke (Citroen) e Sordo (Hyundai).