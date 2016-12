Rally della Fettunta, pilota muore in un incidente di gara

IL COMUNICATO DEGLI ORGANIZZATORI"La manifestazione sportiva 2° Rallyday della Fettunta è stata sospesa a causa di un incidente di gara in cui è deceduto il pilota di una vettura in corsa ed è rimasto ferito il suo navigatore. Tutti i dispositivi di soccorso sono stati immediatamente attivati. Dinamica e cause dell'incidente sono da accertare". Lo spiega in una nota il direttore di gara, Riccardo Heusch. "Due ambulanze, entrambe con medico, presenti sulla prova speciale a breve distanza dal punto dell'incidente, sono state immediatamente attivate - aggiunge - e subito è stata esposta la bandiera rossa, che segnala gara interrotta ai concorrenti già dentro la prova speciale. Dalla direzione di gara, il medico di gara, avuta conferma dagli altri due medici della gravita' dell'incidente, ha allertato il 118 che ha inviato un elicottero Pegaso". "Poiché i due conduttori risultavano incastrati nella vettura - prosegue - è andato di supporto il team di decarcerazione presente sulla prova speciale, che è partito contemporaneamente all'ambulanza posizionata alla postazione di partenza. La direzione ha fatto intervenire anche i vigili del fuoco. Il navigatore e' stato soccorso dai medici e trasportato in elicottero all'ospedale di Careggi (Firenze)". "L'incidente di gara - spiega - è avvenuto sulla prova speciale numero 3 del rally denominata Poneta, tra le 12.20, minuto di partenza della vettura numero 82, e le 12.24, quando l'ufficiale di gara della postazione piu' vicina ha avvisato la direzione di gara. Subito e' stato attivato il sistema di soccorso".