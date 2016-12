Pilota perde il controllo: Lamborghini nel lago

17:03 - Attimi di paura in Florida nel corso delle prove in pista della "Wanna Go Fast". Il pilota di una OB Prestige TT Heffner Lamborghini Gallardo ha perso il controllo del bolide da duemila cavalli e la vettura è finita in un laghetto accanto al tracciato. Fortunatamente illeso l'uomo al volante. Qualche problema in più invece per la Lamborghini.

