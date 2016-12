Nascar, pauroso incidente per Austin Dillon

Per la cronaca la corsa è stata vinta da Dale Earnhardt Jr, ma la Sprint Cup di Daytona sarà ricordata soprattutto per il terrificante incidente di Austin Dillon, tanto spettacolare quanto miracoloso. Malgrado la vettura del pilota abbia praticamente sfondato le recinzioni di protezione, infatti, alcuni spettatori sono rimasti feriti solo leggermente: tredici persone sono state curate, riferiscono i media locali, e di queste solo 5 sono rimaste in osservazione.