Motocross, splendida doppietta per Cairoli

Il Mondiale Motocross 2017 è iniziato con il botto per Tony Cairoli. In Qatar il siciliano della Ktm ha centrato una meravigliosa doppietta. Il numero 222, che va a caccia del nono titolo iridato, ha dominato Gara-1 e in Gara-2 si è reso protagonista di una splendida rimonta su Febvre e Gajser. "È davvero una bella sensazione tornare a vincere nel Mondiale. E pensare che non ero stato bene", il commento di Cairoli. I rivali sono avvisati.