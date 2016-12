Motocross, riecco Cairoli: suo il GP di Svizzera

Riabbracciare la Ktm 450 dopo due gare con la piccola 350 ha permesso ad Antonio Cairoli di tornare a festeggiare la vittoria in un GP di motocross . Il siciliano si è imposto a Frauenfeld - Gachnang, sede del ritrovato round svizzero del campionato, grazie a un successo nella prima manche e a un quinto posto nella seconda. In gara-1 Cairoli è scattato al comando e si è tenuto tutti alle spalle sino alla fine, precedendo Paulin (Honda) e Desalle (Kawasaki).

In gara-2 invece, nonostante un'altra partenza lampo, ha perso terreno e posizioni e, complice una caduta nel finale, è stato preceduto da Gajser (Honda), solo nono in apertura dopo essere finito a terra, Febvre (Yamaha), Coldenhoff (Ktm) e Bobryshev (Honda) Tony, comunque, ha guardato tutti dall'alto in basso nella classifica assoluta della MXGP: sul podio con lui anche Gajser e Febvre. Proprio lo sloveno resta saldamento in testa alla generale con 644 punti contro i 545 dell'orgoglio di Patti. Per lui applausi anche dal ferrarista Sebastian Vettel, accorso insieme ad altri 45mila spettatori a seguire le evoluzioni mozzafiato dei piloti di motocorss, magari convinto da Kimi Raikkonen, che nel Mondiale gestisce le Husqvarna ufficiali con la sua squadra.