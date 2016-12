Motocross: Kiara Fontanesi, poker mondiale

Kiara Fontanesi vince il quarto titolo mondiale consecutivo. Nell'ultima e decisiva prova in Repubblica Ceca, sulla pista di Loket, Kiara si presentava al via della seconda manche con 4 punti da recuperare su Livia Lancelot. Sfortunatissima la francese, che non ha preso il via perché la sua moto si è ammutolita nel giro di schieramento. Strada spianata dunque per Kiara che non ha preso nessun rischio, chiudendo in seconda posizione la gara che le ha regalato il quarto trionfo.

Nella prima manche la 22enne parmense era giunta terza alle spalle della Lancelot e della van de Ven (autrice della doppietta) dopo una frosennata rimonta. "Strepitoso, stupendo! Ci credevo a questo Mondiale e l'ho ottenuto. Fantastico. E' stata una stagione ricca di colpi di scena, di momenti bassi e alti. E ora il momento più bello. Una gioia indescrivibile che non riesco a raccontare", le sue prima parole. E ancora: “Ci credevo in questo Mondiale. Sabato ero arrabbiata per la partenza, per serre partita ultima e avere rimontato. Sapevo di essere la più veloce. Così ho pensato solo a quello. Che la più veloce in pista ero io”. Fuori la Lancelot nel giro di ricognizione, "mancava però una gara intera. Venticinque minuti di passione. Ho dovuto cambiare gli obiettivi prefissati e studiati a tavolino. Subito è stata dura, non sapevo cosa fare. Poi mi sono sciolta, ma senza mai rischiare". Ed è arrivato il poker. "Fantastico come ogni Mondiale vinto. Me lo meritavo. Sono sempre stata la più veloce in prova. Poi in gara ho avuto qualche episodio sfortunato. Alla fine però ce l'ho fatta. Sono contenta e dedico questo titolo a tutti quelli che mi vogliono bene", ha concluso.