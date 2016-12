Motocross, incidente per Luca Facchetti: è in prognosi riservata

Drammatico incidente per Gianluca Facchetti, 15enne pilota bergamasco del team Junior De Carli. L'allievo prediletto di Tony Cairoli, che partecipa al campionato europeo motocross della classe 125, si trovava in Belgio con i suoi meccanici per dei test. Martedì sera, la squadra ha parcheggiato il furgone fuori da un ristorante nei pressi della pista di Lommel. Improvvisamente, sulla strada in salita e bagnata dalla pioggia, il mezzo si è sfrenato. Con una mossa avventata, Facchetti ha cercato di fermarne la corsa ed è stato schiacciato.