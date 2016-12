Motocross, Herlings resta con Ktm e sfida Cairoli

In attesa di vincere il titolo della MX2, Jeffrey Herlings e la Ktm hanno annunciato il rinnovo del contratto, allontanando le voci di un divorzio. L'olandese resterà in arancione almeno fino al 2020, ma dall'anno prossimo salirà in MXGP. Un problema in più per Antonio Cairoli, che dopo essersi ritrovato con due ossi duri come Febvre e Gajser, capaci di strappargli lo scettro, avrà un altro giovane rampante da tenere a bada.