Motocross, è partito il conto alla rovescia per il GP di Maggiora

Dopo la 70.a edizione del Motocross delle Nazioni, Maggiora si prepara ad accogliere ancora il Mondiale. Il week end del 24 e 25 giugno si potrà rivivere l’atmosfera delle grande occasioni nella location unica del Mottaccio del Balmone e assistere alla sfida appassionata tra i piloti più forti al mondo. L’evento, infatti, segnerà la fase di metà stagione del campionato e sarà l’occasione perfetta per vedere l'attesisisma sfida tra Tony Cairoli e i rivali di sempre, come Romain Febvre e Tim Gajser, ma anche Jeffrey Herlings che, dopo una gavetta in MX2, ha finalmente fatto il grande passo ed è approdato in MXGP con KTM, nello stesso team del siciliano.

Per questo la biglietteria è già aperta sul sito www.maggiorapark.com con promozioni fino al 31 dicembre e sconti speciali per le donne e per i ragazzi dai 10 ai 16 anni. I bambini fino a 10 anni per tutte le tipologie dei biglietti pagheranno simbolicamente 1 euro. La tipologia dei biglietti va dai Biglietti VIP Platinum, con pacchetti dedicati alle famiglie e all access per entrambi i giorni dell’evento. Il biglietto include anche l'accesso anche alla sala VIP 1, la nuova struttura del “Boxtown” in cima alla collina mitica del Mottaccio del Balmone, da dove si potrà godere di una vista a 360 gradi di tutta la pista, e di un servizio di ospitalità. E ancora i Tickets Week end e i biglietti Paddock che sono ulteriormente scontati per le donne e la categoria Teen (ragazzi dai 10 ai 16 anni), oltre ai biglietti delle singole giornate, sempre in sconto. Queste promozioni sotto il periodo natalizio sono l’occasione perfetta anche per approfittarne e regalare la possibilità di partecipare a uno degli eventi sportivi più emozionanti del prossimo anno.