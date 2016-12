MotoAmerica, doppia tragedia a Laguna Seca: muoiono Bernat Martinez e Dani Rivas

Doppia tragedia a Laguna Seca. Alla partenza della seconda manche della categoria Superbike/Superstock 1000 nel campionato MotoAmerica , un incidente a catena alla prima curva ha causato la morte di Bernat Martinez , 35 anni, e Dani Rivas , 27 anni e al debutto con la Bmw Allende. Entrambi sono stati trasportati rispettivamente al Community Hospital di Monterey e Natividad Medical Center di Salinas, ma non ce l'hanno fatta.

Al momento non è possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. "Non ci sono parole per descrivere quello che proviamo. Le nostre sincere condoglianze vanno alle famiglie dei piloti, ai loro cari e a tutta la famiglia di MotoAmerica. Sono nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere", ha dichiarato Wayne Rainey, presidente di MotoAmerica.