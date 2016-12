Monza Rally Show: Rossi prende il largo, Neuville sbaglia gomme

La Maxi Grand Prix, PS4 del Monza Rally Show, ha lanciato Valentino Rossi al comando. Il Dottore ha chiuso al comando la prova più lunga (44,1 km) e ha praticamente la vittoria del rally in tasca visto i 19" di vantaggio su Tony Cairoli (Citroen DS3). Grande delusione per Thierry Neuville. Il belga della Hyundai ha accusato un ritardo di 28"8 e al termine della prova ha commentato: "Impossibile con queste gomme, non ho nessuna possibilità".