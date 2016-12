Lapo Elkann: "Scudetto Juve? La battaglia è lunga"

Lapo Elkann regala a Milano "un posto dove i sogni prendono vita, dove creatività, cura del dettaglio, tecnologie avanzate ed esperienza si incontrano, trasformando ogni progetto in un'opera d'arte!". Oggi torna alla vita la storica stazione Agip di Piazzale Accursio, nuova sede di Garage Italia Customs!Lapo Elkann gives to Milan "a place where dreams come true, where creativity, study of detail, advanced technologies and experience meet and transform every project in a masterpiece!". Today the historic Agip Petrol Station of Piazzale Accursio comes back to life as the new Garage Italia Customs Headquarters!ITALIA INDEPENDENT #LapoElkann #PiazzaleAccursio #GarageItaliaCustoms #MicheleDeLucchi Chef Carlo Cracco #CarloCracco