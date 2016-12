Juan Pablo Montoya fa il bis alla 500 Miglia di Indianapolis

Secondo successo di Juan Pablo Montoya nella 500 Miglia di Indianapolis. Per il colombiano il ritorno nella Victory Lane più famosa arriva ben quindici anni dopo il primo passaggio da vincitore sulla striscia di mattoni del traguardo, nel 2000 appunto. Juan Pablo ha preceduto in volata Will Power che ha completato la doppietta del Team Penske. La squadra più ricca di tradizione della Indycar torna al successo nella 500 Miglia dopo un digiuno che durava dal 2009 e per il "Capitano" Roger Penske si tratta della sedicesima affermazione delle sue macchine nella corsa del Memorial Day. Terzo e quarto posto al termine di una corsa segnata da numerosi incidenti per Charlie Kimball e Scott Dixon con le Dallara-Cheverolet del Ganassi Racing.