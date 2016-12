Il figlio di Schumacher debutta in F4

18:45 - Grande pressione mediatica intorno a Mick Schumacher. Il 16enne figlio del grande Michael sette volte campione del mondo di Formula 1 è sceso in pista nei primi test di F4 sul circuito tedesco di Oschersleben in vista delle prime gare del Mondiale in programma il 25 e 26 aprile nella stessa località. Schumi Jr. ha lasciato la categoria dei kart per cimentarsi nella nuova F4, uno degli snodi per un'eventuale carriera in F1.



Schumi jr non ha fatto dichiarazioni e al termine delle prove, in cui in tre diverse sessioni ha ottenuto rispettivamente l'8°, il 5° e il 12° tempo (in tutto hanno girato 33 piloti), si è tenuto alla larga dal folto gruppo di reporter - si parla di circa un centinaio di media accreditati, tra giornalisti e fotografi. Michael ha lasciato i kart dove si faceva chiamare Mick Junior o Mick Betsch (il cognome della madre Corinna) per cimentarsi in questa categoria che potrebbe portarlo in poco tempo addirittura in Formula 1.



La gara, la prima della sua carriera, sarà il prossimo 25 aprile sul suddetto circuito tedesco. Mick guiderà una delle 42 monoposto al via e correrà per il team Van Amersfoort Racing, scuderia olandese che ha già lanciato in Formula 1 Max Verstappen, il figlio di Jos, ex compagno di Schumacher senior ai tempi della Benetton. "E' un ragazzo meraviglioso che deve solo pensare a crescere. Sappiamo che suo padre è stato 7 volte campione del mondo di Formula 1 però voglio sottolineare che Mick ha bisogno di tempo per diventare un vero pilota", ha detto il boss del team Frits van Amersfoort.



E' certo che in questa sua prima stagione di F4 Schumi Jr. sarà sottoposto a una grande pressione mediatica con cui dovrà sempre convivere: per ora è improbabile che parli con la stampa, anche perchè è ancora un adolescente che deve già sopportare, col resto della famiglia, il dramma del padre Michael dopo l'incidente sugli sci nel dicembre 2013.