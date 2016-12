9 settembre 2015 Honda, l'anello mancante tra auto e moto: peso piuma e motore da MotoGP La casa giapponese presenta ‘Honda Project 2&4 powered by RC213V’, il progetto vincitore del "Global Design Project" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

23:02 - ‘Honda Project 2&4 powered by RC213V’, il progetto vincitore del "Global Design Project" di Honda, debutterà al 66°Salone di Francoforte: si tratta di una vettura spinta dal motore da competizione della RC213V MotoGP, modificato per rendere la Project 2&4 idonea alla circolazione stradale. Un mezzo concepito per garantire un’esperienza di guida intensa, unendo gli elementi più elettrizzanti di una corsa in sella a una moto con le caratteristiche più accattivanti al volante di un’auto.

Il design e la posizione del motore sono ispirati alla leggendaria Honda RA272 del 1965. La struttura lascia in vista il telaio e le parti funzionali dell’auto, proprio come avviene per una moto, rispetto alla quale è altrettanto compatta. La lunghezza complessiva è di 3.040 mm, la larghezza di 1.820 mm e l’altezza di 995 mm. Il peso è invece pari ad appena 405 kg.

Il propulsore, caratterizzato da un baricentro molto basse e collocato in posizione centrale, è un V4 da 999 cc a quattro tempi da 215 CV di potenza a 13.000 giri/min e capace di una coppia massima di oltre 118 Nm a 10.500 giri/min; la zone rossa è a quota 14.000 rpm. La trasmissione è invece affidata ad un cambio a sei rapporti a doppia frizione (DCT, Dual Clutch Transmission).