Formula E, la Jaguar annuncia il ritorno in pista

La Jaguar ha annunciato il suo ritorno alle competizioni motoristiche mondiali. Nell'autunno del 2016, il marchio del Giaguaro parteciperà come costruttore, con il suo team, alla terza stagione del campionato di Formula E riservato alle auto elettriche. La jaguar avrà come partner la Williams. “Sono orgoglioso di annunciare il ritorno di Jaguar alle gare motoristiche nell'innovativo FIA Formula E Championship. I veicoli elettrici giocheranno un ruolo assolutamente fondamentale nella futura produzione Jaguar Land Rover e la Formula E rappresenterà un'occasione unica per sviluppare ulteriormente le nostre tecnologie di elettrificazione. Il campionato ci consentirà di progettare e testare le nostre avanzate tecnologie nelle condizioni più estreme in termini di prestazioni", ha detto il direttore del reparto Engineering, Nick Rogers.