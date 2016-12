Formula 4: show di Mick Schumacher a Monza

Mick Schumacher ha dato spettacolo a Monza, ma non è riuscito a laurearsi campione italiano di Formula 4. Il figlio di Michael ha vinto gara-1 e in gara-3 è stato autore di una strepitosa rimonta dal 26.esimo posto fino al secondo finale. Gara-2, invece, sfortunata per colpa di un contatto in partenza che l'ha relegato nelle retrovie. Il tedesco è stato grande protagonista sulla pista brianzola che ha visto papà Michael trionfare 5 volte. Per Mick un altro secondo posto in classifica dopo quello ottenuto nel campionato tedesco. Il titolo è andato al giovane argentino Marcos Siebert.