Formula 4: Mick Schumacher trionfa in gara 3 

17:50 - Mick Schumacher ci ha messo solo tre gare per vincere nella Fomula 4 tedesca. Il figlio di Michael ha trionfato nella gara 3 di Oschersleben partendo dalla seconda piazza in griglia. Un weekend incredibile per il sedicenne, all'esordio, che in gara 1 aveva chiuso al nono posto, miglior rookie, e in gara 2 al dodicesimo posto. Tanta la gioia del tedesco: "Non ci posso credere, non ho parole! La prima vittoria al primo evento! Incredibile".

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X