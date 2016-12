EuroF3, schianto pauroso allo Spielberg: monoposto decolla

Attimi di terrore in pista durante Gara-1 della EuroF3 allo Spielberg. La vettura di Ryan Tveter è uscita di pista ed è stata tamponato da Zhi Cong Li, la cui monoposto decolla schiantandosi poi a terra. Il pilota di Hong Kong è stato subito soccorso e portato in ospedale per accertamenti. Miracolosamente illesi invece gli altri due driver, tra cui Pedro Piquet.