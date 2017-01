Dakar 2017, 10a tappa: classifica stravolta, comanda Peterhansel

E' Stephane Peterhansel il nuovo leader della Dakar : questo il verdetto che in serata stravolge l'ordine d'arrivo della decima tappa e la classifica generale. Al francese vengono infatti tolti i minuti persi per soccorrere Simon Marcic, il motociclista sloveno da lui stesso urtato in gara: Peterhansel si aggiudica così la tappa e torna in testa alla generale. Cambia tutto anche nelle moto: penalizzato il francese Matge, tappa allo spagnolo Barreda.

L'avventura di Luca Manca al Rally Dakar termina nella decima tappa da Chilechito a San Juan, a sole due frazioni dalla conclusione. Dopo esser caduto il pilota sardo ha accusato un dolore al torace ed è stato trasportato al vicino ospedale di Villa Union per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni in ogni caso non destano preoccupazioni. Come si legge dal suo profilo Facebook manca non ha riportato fratture ma è alle prese con "un'infezione respiratoria che si trascinava dalle tappe in altura".