Dakar 2016: prima tappa annullata per maltempo

Non c'è pace per la Dakar 2016: dopo il grave incidente di ieri che ha coinvolto il pubblico ferendo tredici spettatori, la prima tappa in programma oggi da Rosario a Villa Carlos Paz è stata annullata dagli organizzatori per maltempo. Un violento nubifragio, infatti, si è abbattuto sulla zona interessata, impedendo il decollo degli elicotteri che avrebbero dovuto sorvolare il tracciato per garantire la sicurezza dei piloti.