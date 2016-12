Dakar 2016, 13a tappa: Peterhansel nella leggenda, Price re tra le moto

AUTO

Peterhansel mette in bacheca anche l'edizione 2016 mantenendo fede al soprannome "Monsieur Dakar". A 50 anni, l'esperto pilota francese riporta al successo la Peugeot con quasi 35 minuti di vantaggio sulla Mini del principe qatariota Nasser Al-Attiyah. Terzo il sudafricano Giniel De Villiers (+1h02'47"). Loeb, all'esordio nella 'Maratona', può consolarsi per il quarto successo conquistato e il nono tempo complessivo, causato dal cappottamento nell'ottava tappa.

MOTO

Con il quarto tempo odierno Toby Price può far festa per la conquista della sua prima Dakar alla seconda esperienza. A bordo della Ktm, l'australiano si impone con oltre 39 minuti sull'altra Ktm dello slovacco Svitko e 48' sul cileno Quintanilla, vincitore di giornata. Il migliore degli italiani è Jacopo Cerutti che si piazza 12esimo alla prima apparizione a bordo della sua Husqvarna: un risultato fantastico che fa ben sperare per il futuro. Trentaduesimo Paolo Ceci, 43esimo Livio Metelli, 44esimo Manuel Lucchesi e 48esimo Toia Diocleziano.

QUAD E CAMION

Non solo auto e moto, la Dakar regala soddisfazioni anche a Marcos Patronelli tra i quad e a Gerard De Rooy per i camion. L'argentino si impone con solo 5 minuti di margine sul fratello Alejandro (entrambi su Yamaha) e 1h41'53" sul sudafricano Baragwanath (vincitore di giornata). L'Iveco di De Rooy, infine, stacca di oltre un'ora il Kamaz del russo Mardeev. A conquistare la 13esima tappa è invece l'altro olandese Stacey su camion Man.