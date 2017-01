Caso Schwazer, le analisi delle urine affidate al Ris di Parma

Durante l'incidente probatorio chiesto dalla difesa di Schwazer, sono intervenuti i due periti del tribunale di Bolzano: Giampietro Lago del Ris di Parma e il Marco Vincenti, chimico dell'università di Torino e presidente del laboratorio antidoping piemontese. Il marciatore non era presente in aula, mentre non sono mancati rappresentanti della Wada e della Iaf, che rappresentano le parti civili nel processo.



Le analisi che verranno effettuate in Italia sono due: oltre a quelle genetiche che saranno eseguite a Parma, infatti, vi saranno anche le indagini documentali in programma a Torino. Entrambe avranno inizio il prossimo 31 gennaio, potranno durare al massimo tre mesi e saranno monitorate dai tecnici delle due parti. Il professor Vincenti, inoltre, avrà a disposizione tutti i test antidoping ai quali si è sottoposto Schwazer a partire da maggio 2015.



Il lavoro dei tecnici sarà molto importante, perché dovranno accertare se l'urina dei campioni analizzati, che si trovano ancora a Colonia, appartenga realmente a Schwazer e che questa non sia stata manipolata in qualche modo. La prossima udienza del processo è fissata per il 25 maggio.