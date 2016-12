Auto, Montezemolo entra nella hall of fame

Luca di Montezemolo entrerà a far parte della Hall of Fame dell'auto. L'ex presidente della Ferrari sarà inserito nella prestigiosa lista in una cerimonia che si terrà il 23 luglio a Detroit. Montezemolo riceve il riconoscimento "per aver riaffermato il prestigio del marchio, restituendo alla Scuderia Ferrari il dominio sul campionato internazionale e affermando al tempo stesso il brand Ferrari come potenza globale".

"DEDICATO A SCHUMI E AGLI UOMINI DI MARANELLO""Sono onorato per questo importante riconoscimento - dice Montezemolo all'Ansa, commentando il suo ingresso nella Hall of Fame - , non solo per quello che rappresenta nel mondo dell'automobilismo mondiale, ma anche per i grandi personaggi che lo hanno ricevuto in passato, e per quelli che lo ricevono oggi con me, tutti straordinari protagonisti della storia dell'auto". "Proprio all'auto ho dedicato gran parte della mia vita professionale e per questo sono particolarmente orgoglioso - prosegue Montezemolo - . Mi piace dedicarlo alle persone meravigliose e competenti con le quali ho lavorato a Maranello condividendone entusiasmo, attaccamento e passione. Ma in questo momento, e tutti capiranno, desidero dedicarlo in particolare a Michael Schumacher, il più grande pilota della storia della Ferrari. Forza Michael!".