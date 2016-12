Cairoli da leggenda: suo il settimo titolo mondiale

- Festa doveva essere e festa è stata.ha celebrato ilgià dopo la prima manche del GP di Matterley Basin. In Inghilterra al siciliano della Ktm bastava un undicesimo posto, ma non si è accontentato ed è andato a vincere, fregiandosi della quinta corona di fila dellacon una prova (e mezza) d'anticipo. Tony è partito alle spalle del suo principale avversario, il belga, ma a metà gara lo ha infilato e poi ha controllato con facilità.

Grande festa subito dopo il traguardo per Cairoli, i cui numeri sono sempre più da leggenda: con 63 GP vinti e sette mondiali in bacheca, davanti a sé a solo la leggenda Stefan Everts, a quota 101 GP e 10 titoli. Quest'anno, ancora una volta, il pilota del team De Carli non ha avuto rivali, chiudendo davanti a tutti in 19 manche sulle 32 disputate finora e facendo suoi 9 GP su 16. Con il settimo mondiale, il 27enne messinese di Patti è il quarto italiano più titolato nella storia del motociclismo: lo precedono solo i "velocisti" Agostini (15 titoli), Rossi e Ubbiali (9).

"Sono felicissimo per il settimo mondiale - ha commentato Cairoli a caldo - . E' stato bellissimo come sempre arrivare al traguardo ed essere festeggiato dal team e da amici e parenti. Fantastico riconfermarsi campione del mondo. Ringrazio la Ktm, Il team De Carli e tutti quelli che mi supportano. Volevo vincere la manche e ci sono riuscito e mi sono divertito. La pista era difficile così prima ho studiato la pista, poi ho agganciato Desalle e l’ho passato...”.

Nella seconda manche, invece, gli è successo di tutto, compreso un problema elettrico alla sua moto, che lo ha costretto a fermarsi ai box a tre giri dalla fine. E' stato comunque classificato al 18° posto, piazzamento che però non macchina la sua giornata. Ne ha approfittato proprio Desalle, che è andato a vincere la gara, facendo suo anche il GP inglese.

"Sono dispiaciuto per la seconda manche manche, ma sono le corse - ha commentato la manche Tony - . Sono scattato bene, ho cercato subito di spingere, ma poi ho avuto un problema elettrico. E così sono scivolato dopo poche curve perché si è spenta. Pensavo fosse un problema temporaneo, invece si è ripresentato con insistenza e alla fine mi sono dovuto ritirare. Peccato. Però la giornata è stata ugualmente bellissima. Sono felicissimo per la vittoria in prima manche e per il titolo. La stagione è andata benissimo. Abbiamo svolto un ottimo lavoro per tutta la stagione e sono contento per averlo vinto in anticipo. Questo Mondiale si aggiunge agli altri e ogni titolo ha un sapore particolare: è sempre bellissimo vincere. Adesso mi concentrerò per l’ultima gara della stagione e per il Motocross delle Nazioni".

I RISULTATI DI MATTERLEY BASIN

Prima manche: 1. Cairoli (Ktm) 19 giri in 40’12”219; 2. Desalle ( Suzuki) a 13”729; 3. Strijbos (Suzuki) a 19”596; 4. Bobryshev (Honda) a 37”345; 5.De Dycker (Ktm) a 44”925

Seconda manche: 1. Desalle (Suzuki) 19 giri in 39’39”867; 2. Van Horebeek (Kawasaki) a 9”276; 3. Strijbos (Suzuki) a 16”160; 4. Bobryshev (Honda) a 28”647; 5. Paulin (Kawasaki) a 39”680

Classifica del GP: 1. Desalle 47; 2. Strijbos 40; 3. Bobryshev 36; 4. De Dycker 31; 5. Searle 29; 6. Paulin 28; 7. Cairoli 25

Classifica del campionato: 1. Cairoli 718; 2. Desalle 647; 3. De Dycker 573; 4. Paulin 513; 5. Strijbos 509