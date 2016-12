Terribile incidente alla 24 Ore di Le Mans 

08:09 - Terribile incidente durante le prove libere della 24 Ore di Le Mans, in programma sabato. Il pilota francese Loic Duval, infatti, è stato protagonista di uno spaventoso giro della morte al volante della sua Audi R18 e-tron numero 1. Ancora non è chiara la dinamica dello schianto, ma la sua auto è uscita completamente disintegrata nell'impatto. Duval, 32 anni il 12 giugno, sarebbe cosciente e non in pericolo di vita: avrebbe solo delle fratture.



Duval è tra i favoriti della gara con la sua Audi di cui condivide il volante con il danese Tom Kristensen, recordman di vittorie a Le Mans, e Lucas di Grassi. La gara dell'anno scorso fu macchiata dalla morte del 34enne pilota danese Allan Simonsen dopo un terribile incidente poco dopo la partenza con la sua Aston Martin alla curva denominata Tertre Rouge.