Salone dell'auto di New York: ecco i modelli da sogno 

12:26 - Tantissime le novità presenti al New York International Auto Show 2014. La Land Rover ha presentato la nuova Discovery Vision, ma anche Bmw e Mercedes hanno svelato i nuovi modelli. La fabbrica bavarese ha mostrato la M4 cabrio: sotto al cofano della c'è motore 3000 cc sei cilindri in linea in grado di erogare 431 Cv per prestazioni da vera auto sportiva. La casa di Stoccarda, invece, ha lanciato l'ultima perla AMG: la S63 Coupe dotata di un potente V8 AMG biturbo da 5,5 litri. 430 kW (585 CV) e 900 Nm di coppia. Novità interessanti anche da casa Porsche in versione GTS. Per finire dal mondo suv ecco l'interessante Nissan Murano.