Motocross, Cairoli vince nel fango di Sevlievo 

23:51 - Antonio Cairoli cancella la delusione di Arco di Trento e vince il GP di Bulgaria, quinta prova del Mondiale motocross. A Sevlievo il siciliano della Ktm chiude secondo la prima manche alle spalle di Paulin, ma vince d'autorità la seconda, aumentando il suo vantaggio in classifica generale, dove ora vanta 28 punti su Desalle e van Horebeek. Sul podio dell'assoluta di MXGP finiscono anche lo stesso Paulin, secondo, e van Horebeek , terzo.



Cairoli è partito a fionda nella prima manche con Frossard e Nagl, due degli avversari più pericolosi, finiti invece a terra. Il sette volte campione, però, non è riuscito a resistere all'attacco di Gautier Paulin (Kawasaki) e si è dovuto accontentare della seconda piazza alle spalle del francese. Terzo il belga Kevin Strijbos (Suzuki), che ha preceduto i connazionale Jeremy van Horebeek (Yamaha) e Clement Desalle (Suzuki), solo quinto e costretto a incassare altri punti di distacco da Cairoli in classifica. Bella rimonta di Steven Frossard (Kawasaki) e Max Nagl (Honda), arrivati rispettivamente al nono e decimo posto alle spalle di Boog, Bobryshev e Rattray. Appena fuori dalla top ten il nostro David Philippaerts (Yamaha), 11°, mentre Davide Guarneri con la TM ha chiuso 15°. Assente Alessandro Lupino, che in allenamento si è procurato la rottura del legamento crociato e la lesione del collaterale del ginocchio destro.

La pioggia che ha trasformato in fango la pista bulgara non ha spaventato Cairoli, che al via di gara-2 è scattato ancora al comando. Stavolta, però, nessuno è riuscito a tenere il suo ritmo e il numero 222 della Ktm ha tagliato il traguardo indisturbato, nonostante qualche rischio scivolata. Per lui si è trattato del ritorno al successo a Sevlievo, dove non vinceva da 2007, quando correva in MX2. Dietro Cairoli, al contrario, si è scatenato l'inferno, dal quale è emerso il sempre più consistente van Horebeek, capace prima di sorpassare Desalle e poi di resistere ai suoi attacchi. Paulin, invece, è stato solo quarto appena davanti a Strijbos. Buon sesto posto del sudafricano Tyla Rattray (Husqvarna). Giornata nera per Nagl, vincitore della qualifica del sabato, che è rimasto bloccato con la sua moto dalla caduta di Simpson e si è visto costretto a un'altra gara in rimonta, chiusa al decimo posto. Dodicesimo Philippaerts, mentre la migliore TM è stata quella di Tanel Leok, 13°, con Guarneri solo 19° al termine di una trasferta poco positiva per lui.



IN MX2 DOPPIETTA DI HERLINGS

Nella MX2 doppietta di Jeffrey Herlings (Ktm), che ha piegato quello che quest'anno si sta rivelando come il suo principale avversario. L'olandese ha infatti avuto la meglio di Arnaud Tonus (Suzuki), che nella prima manche è scivolato a due giri dal termine, lasciando la vittoria al campione del mondo. Campione che ha strappato la testa allo svizzero anche in avvio di gara-2, caratterizzata dalla pioggia, per poi tenere a bada sino alla fine ogni tentativo di sorpasso da parte di Tonus. Sul podio del GP con loro è salito anche Jordi Tixier (Ktm), due volte terzo. Giornata difficile per la terza forza del campionato, Glenn Coldenhoff (Suzuki), settimo in entrambe le manche. L'Italia, perso Lupino, emigrato definitivamente in MXGP, ha ritrovato il sorriso con Ivo Monticelli (Ktm), capace di un 12° e un 11° posto (valsi l'11.a piazza assoluta) nelle due frazioni, con la fettuccia segnapista finitagli nella ruota posteriore nelle fasi finali della seconda gara. In classifica generale Tonus ha ora soli quattro punti di vantaggio su Herlings.

LE CLASSIFICHE