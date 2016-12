Motocross, Cairoli diventa un film: ecco il trailer

17:52 - La vita di Tony Cairoli, condita da sette titoli mondiali nel motocross, diventa soggetto di un film. Il campione siciliano, che sta lottando per la conquista dell'ottavo campionato, sarà documentato da un'opera di Nick Janssen e Jean-Paul Maas. Non si parlerà soltanto di competizioni motoristiche, ma verrà fuori la sfera privata del campione, attraverso le testimonianze di Tony e di chi gli è stato vicino. Non potrà mancare il racconto dettagliato di una carriera pazzesca: gli inizi, i sacrifici e il fango, compagno di una vita. Nell'attesa di vederlo nelle sale di tutta Europa il prossimo autunno, godiamoci il trailer del film, pubblicato sul sito della Red Bull GUARDA IL VIDEO