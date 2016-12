Motocross, Cairoli chiude terzo in Messico

10:16 - Fresco di ottavo titolo mondiale, Antonio Cairoli ha chiuso sul podio l'ultimo GP della stagione di motocross. A Leon, in Messico, il siciliano della Ktm è salito sull'ultimo gradino assoluto con un terzo e un secondo posto nelle due manche della MXGP vinte da Max Nagl (Honda) e da Gautier Paulin (Kawasaki). Il francese si è aggiudicato il GP grazie al quarto posto di gara-1, pur se a pari punti con il tedesco. I due hanno superato, al termine di una spettacolare battaglia, per una sola lunghezza Tony, che ha mancato di un soffio il successo. Cairoli ha però messo altri punti tra sé e il suo vice, Jeremy van Horebeek (Yamaha), due volte quinto al traguardo, arrivando a quota 119 di vantaggio.

Bella prova di Davide Guarneri, che ha portato la pesarese TM in ottava e settima posizione, mentre David Philippaerts (Yamaha), è stato 13° e 12°. Entrambi, comunque, sono entrati nella "top ten" della classifica mondiale: 9° Guarneri e 10° Philippaerts. "E’ stata una stagione molto difficile - ha commentato Cairoli - , con molti alti e bassi e non sempre sono riuscito ad avere una buona condizione fisica; la mia preparazione, soprattutto, ha risentito dei problemi personali che mi hanno afflitto quest’anno. Sono contento della mia gara e per fortuna non ha piovuto, altrimenti sarebbe stato un bel problema per tutti; gli organizzatori hanno fatto un buon lavoro e anche se la pista non era certo delle più adatte a me e alla mia moto, mi piaceva. Nelle prime quattro posizioni avevamo tutti una velocità molto simile ed era difficile sorpassare, sono riuscito a rimontare dando tutto quello che potevo, ma non sono riuscito a vincere la seconda manche. Voglio ringraziare la mia squadra, KTM, la mia fidanzata Jill e tutti quelli che lavorano con me, i miei sponsor ed i miei tifosi per questa stagione difficile; adesso devo concentrarmi sul Gran Premio delle Nazioni, che si terrà a Kegums in Lettonia tra due settimane. Non abbiamo molto tempo per preparare il 250 e per adattare la mia guida, ma faremo tutto il possibile per arrivare preparati a questa sfida".

MX2: GARA E TITOLO A TIXIER

L'attesa, però, era tutta per capire chi tra Jeffrey Herlings, al rientro dopo aver saltato tre GP per la frattura al femore sinistro patita a fine luglio, e Jordi Tixier, arrivato in Messico a -23 dal rivale e scosso dall'incidente che solo una settimana fa ha lasciato paralizzato il fratello in una gara di bmx, avrebbe vinto il titolo della MX2. Alla fine tra i due compagni di squadra della Ktm l'ha spuntata Tixier, che alla vittoria di gara-1 ha fatto seguire un terzo posto in rimonta, complice anche in contatto in avvio con Tonkov (il russo è rimasto incastrato con un braccio nella moto 911 all'atterraggio da un salto), che gli ha fatto perdere tempo e posizioni. Ma non il suo primo titolo. Niente da fare, invece, per Herlings, 14° e 10°, che per soli quattro punti ha perso un campionato che pareva già suo per la terza volta consecutiva. Ma correre e arrivare, stremato, al traguardo nelle sue condizioni è stata comunque un'impresa eroica. Tixier ha vinto anche il GP di Leon, precedendo Tim Gajser (Honda), quinto e primo, e Valentin Guillod (Ktm), sesto e secondo.

