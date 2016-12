Moto, commozione ai funerali di Cassani 

20:22 - Con un prolungato e caloroso applauso alcune centinaia di amici e compagni delle due ruote hanno detto addio a Imola ad Emanuele Cassani, il pilota di 25 anni rimasto vittima domenica sul circuito di Misano di un tragico incidente che gli ha causato morte istantanea per trauma da schiacciamento toracico addominale. Attorno alla salma, composta nel ventre della tribuna davanti alla variante bassa dell'Autodromo Ferrari, i genitori, i nonni, la fidanzata e gli amici più stretti, mentre nel paddock adiacente erano parcheggiate le moto dei suoi compagni di gara e del motoclub Nuove Frontiere. In prima fila c'era la moto di Emanuele, ricoperta di fiori e con una maglietta firmata dai piloti.

"Emanuele - ha detto don Natale Tomba, rettore della Basilica di S.Cassiano - ti diciamo grazie di uno stile di vita mai banale, del tuo sguardo sorridente, della tua vicinanza attenta e discreta, di una vita spesa bene e anche di questo correre con la moto". "Ciao Cass - sono state le parole di saluto di un suo ex compagno dell'Istituto Agrario Scarabelli - hai lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi che ci porteremo dentro tutta la vita. La tua passione per le moto era grande e per noi rimani un campione dentro e fuori dalla pista. Siamo sicuri che da lassù sarai il nostro angelo custode, aiutandoci come facevi sempre". Il feretro è poi partito per Faenza, nel Ravennate, dove verrà cremato.