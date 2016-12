Marcos Cafu, che volo: l'ex rossonero cade in moto

17:48 - Attimi di paura per Marcos Cafu in Brasile durante un evento promozionale a cui ha partecipato anche Valentino Rossi. Dopo aver palleggiato con il Dottore, l'ex laterale rossonero è salito su una moto e durante un giro di esibizione è caduto malamente subito dopo una curva. Un bel volo per il "Pendolino", che fortunatamente ha riportato soltanto alcuni graffi sul casco e sulla tuta.