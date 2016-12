Indycar: Jacques Villeneuve correrà la 500 Miglia di Indianapolis

17:08 - Jacqus Villeneuve torna in pista. L'ex campione di Formula 1 sarà al via della prossima 500 Miglia di Indianapolis. La notizia, già nell'aria da giorni, è stata confermata proprio dal canadese, figlio del leggendario Gilles. Villeneuve ha trovato un accordo con la Sam Schmidt Motorsport. Il pilota, che negli ultimi anni ha corso nella categoria Nascar, non guida una monoposto dal 2006. Ha già vinto la Indy 500 nel 1995 al volante di una Cosworth.

"Sono stato fortunato perché nella mia carriera ho corso con diversi top team a vari livelli, ma niente mi eccita come l'idea di tornare a confrontarmi con la grande competitività dell'attuale Indycar - ha spiegato Villeneuve, ormai 42 anni -. La Schmidt Peterson Motorsports ha provato di essere in grado di competere con le squadre migliori e sono felice all'idea di lavorare con Sam e tutti i suoi ragazzi per preparare questa avventura". Villeneuve non entra in una monoposto dal 2006, quando corse il suo ultimo Mondiale di Formula 1 a bordo della Bmw-Sauber. Vinse il titolo nel '97 con la Williams, dopo un eccitante testa a testa con la Ferrari di Michael Schumacher. A distanza di 19 anni proverà l'assalto alla Indy 500: comunque vada, l'emozione sarà forte.