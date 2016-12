Chicherit, il salto record fallisce: schianto pauroso 

00:02 - Salto record fallito e Guerlain Chicherit ricoverato in ospedale con fratture multiple. Il pilota francese, a Tignes, ha provato a saltare 82 metri in lunghezza con la sua Mini, ma qualcosa è andato storto e si è schiantato sulla rampa di atterraggio e si è ribaltato per diverse volte. Tragedia evitata per miracolo per Chicherit, che già lo scorso anno era stato protagonista del primo giro della morte in auto della storia. Quella volta riuscito alla perfezione.