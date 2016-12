Asta da record: Ferrari venduta per 28,5 milioni di euro

12:14 - La Ferrari GTO 250 Berlinetta, prodotta dalla casa di Maranello nel 1962, ha fatto registrare il nuovo record di una vendita all'asta: il prezioso esemplare, infatti, è stato venduto per 38,1 milioni di dollari (l'equivalente di 28,5 milioni di euro) dalla Bonham di Pebble Beach, in California. Il primato apparteneva a una Mercedes-Benz W196 R F1 del 1954, che lo scorso anno era stata valutata 30 milioni di dollari.

La Ferrari 250 GTO aggiudicata in California è il modello numero 19 di una produzione di 33 esemplari, uscito dalla Casa di Maranello l'11 settembre del 1962. Il numero di telaio e di motore è 3851 GT, la targa è ancora quella originale, ovvero MO 80576. La preziosa auto d'epoca apparteneva a Fabrizio Violati, un imprenditore romano (ex signor Ferrarelle), che l'ha posseduta per 45 anni. Le altre Ferrari che facevano parte della collezione sono state vendute, complessivamente, per quasi 50 milioni di euro.