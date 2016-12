Jean-Claude Van Damme acrobatico: spaccata tra due camion

19:04 - Sospeso tra due camion, con un piede su ogni specchietto, Jean-Claude Van Damme esegue una delle sue celebri spaccate. Un'acrobazia ancora più pericolosa e complessa, perché eseguita mentre i TIR procedono in retromarcia! Lui, l'idolo degli action movie di Hollywood resta imperturbabile, perfettamente in posizione per l'intera durata del filmato. Il commento di Van Damme al termine delle riprese: "Ho pensato che fosse un'idea fantastica".

Una situazione sicuramente insolita, girata in un campo d'aviazione in Spagna, dove Jean-Claude ha potuto riproporre la "mossa" che ha fatto al fortuna dei suoi film. Ovvero la tipica spaccata che in questo contesto diventa: "L'immagine che comunica grande forte e potenza".

Per la cronaca questo video è solo uno dei 5 realizzati come campagna promozionale per il nuovo mezzo pesante, contestualizzato sempre in situazioni estreme ed inedite. Divertente anche quello dove il volante viene girato da un criceto (!). Oppure quello dove un'atleta attraversa i due camion su una corda, prima che arrivi il muro della galleria...