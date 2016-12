Felix Baumgartner sogna la 24 Ore del Nurburgring

19:04 - In occasione dei festeggiamenti per l'anniversario del Red Bull Stratos, Felix Baumgartner ha annunciato la sua intenzione di disputare la prossima 24 Ore del Nurburgring. Il paracadutista austriaco, recordman di caduta libera, ricopre il ruolo di ambasciatore del gruppo Volkswagen. Resta da definire se Baumgartner intenda prendere parte alla classica gara sul Nordschleife per semplice svago o avviare una carriera da pilota professionista. Nel frattempo, nel corso del prossimo fine settimana l'austriaco prenderà parte al Gran Premio di Germania a Hockenheim nell'ultimo appuntamento stagionale della categoria DTM al volante di una VW Scirocco R-Cup, una prova preparativa verso la grande impresa nell'"inferno verde".