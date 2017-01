Alpinismo: addio a Erich Abram, l'ultimo dei conquistatori del K2

Erich Abram, l'ultimo dei sopravvissuti della spedizione al K2 del 1954, si è spento ieri a Bolzano all'età di 95 anni. L'ultimo dei tredici alpinisti, il meglio della scuola italiana sotto la guida di Ardito Desio che conquistarono per la prima volta la seconda montagna più alta del mondo, che da allora divenne "la montagna degli italiani".



In cima, a quot 8609 metri, arrivarono Achille Compagnoni e Lino Lacedelli - dopo la celebre notte del bivacco nella "zona della morte" senza ossigeno e protezione di Bonatti e Amir Mahdi - a coronamento del lavoro della spedizione di cui assieme a Ugo Angelino, Mario Fantin, Cirillo Floreanini, Pino Gallotti, Guido Pagani, Mario Puchoz, Ubaldo Rey, Gino Soldà e Sergio Viotto faceva parte anche Erich Abram.



Nato in Vipiteno, Abram era Guida Alpina ed un forte arrampicatore: alcune sue vie sono diventate delle classiche sulle Dolomiti. Lo scorso 23 dicembre si era invece spento il penultimo protagonista della spezione ancora in vita, Ugo Angelino.