All Star Game, Jovanotti scende in campo per il Gallo: "Votatelo"

Le votazioni per l'All-Star Game Nba 2016 chiuderanno ufficialmente il prossimo 18 gennaio e l'Italia, forse un po' in ritardo, si sta mobilitando per cercare di mandare a Toronto la stella della nostra Nazionale e dei Denver Nuggets Danilo Gallinari. Tra i sostenitori del Gallo ci sono anche molti sportivi e vip, tra cui Lorenzo Jovanotti, che dalla sua pagina Facebook (seguita da oltre 2,3 milioni di follower) ha lanciato un appello per invitare i tifosi italiani a votare per Danilo.