Alex Schwazer diventa coach: "Vuoi correre la maratona? Chiedi a me!"

Alex Schwazer allenatore. Sì, il marciatore altoatesino - ritiratosi dall'attività agonistica dopo i fatti ormai arcinoti della scorsa estate con la mancata partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio e la "discussa" squalifica per doping - ha deciso di mettere la sua esperienza al servizio dei tanti sportivi "amatori" che sempre più si dedicano agli sport di endurance.



E allora ecco l'idea: un sito internet - www.schwazer-coaching.com - per entrare in contatto con questo vasto mondo e fornire consigli tecnici e tabelle di allenamento a chi vorrà affidarsi alla sua esperienza. Un bel progetto - che qualcuno purtroppo accoglierà magari con facili battute, dettate da supponenza e preconcetti - che dimostra invece come Alex, al di là delle polemiche degli ultimi mesi, abbia voglia di rimettersi in gioco e ripartire. Con un nuovo abito. In veste di coach!



ECCO IL MESSAGGIO DI SCHWAZER: "SOGNATE DI CORRERE..."

"Sognate di correre la prima maratona della vostra vita e non sapete da che parte cominciare? Oppure avete corso una granfondo in bicicletta ed il risultato non è stato all'altezza delle vostre aspettative? Oppure siete semplicemente stanchi del fatto che i programmi di allenamento siano spesso uguali e abbastanza monotoni? Con l'esperienza di oltre 70.000 km di marcia e di centinaia di ore di corsa e in bici nelle gambe - scrive il marciatore azzurro, oro nella 50 km alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 - Spero di esservi utile per raggiungere il vostro personale obiettivo con un programma di allenamento fatto su misura per voi. Non sono né un medico né un dietologo; quindi non verranno consigliati né integratori né piani di alimentazione. Sono un ex-atleta il quale ha sempre discusso con i propri allenatori i programmi di allenamento, conquistando così un grosso bagaglio di conoscenza ed esperienza. Forte di questo bagaglio spero di potervi essere d'aiuto".