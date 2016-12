Aldo Montano la vittoria più bella. A febbraio nascerà Olimpia

Aldo Montano , leggenda della scherma italiana, dopo una vita passata in pedana conoscerà presto l'emozione più grande. A febbraio il campione olimpico diventerà padre . L'atleta si confessa al settimanale "Chi", in edicola mercoledì 19 ottobre, e racconta che la moglie Olga Plachina, spostata in gran segreto ad agosto, darà alla luce una bimba. E il nome è nel destino di una famiglia a cinque cerchi. La piccola si chiamerà Olimpia .

La coppia, che posa per la prima volta in esclusiva per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, annuncia che presto arriverà anche una cerimonia ufficiale in Italia. "Una grande festa" - racconta Montano - "a chi non potrà mancare la nonna Paola. Per lei, in una famiglia di campioni olimpici, un unico rammarico avrebbe preferito che portasse il suo nome". La medaglia d'oro di Atene allontana anche il ritiro spiegando che l'obiettivo ora sono i Giochi del 2020 a Tokyo.