Acquisto Milan, Sino-Europe Sports versa caparra da 100 mln euro

Sino-Europe Sports ha versato la seconda caparra da 100 milioni di euro, necessaria a prorogare al 3 marzo il termine ultimo del closing per l'acquisto del Milan, previsto inizialmente per oggi. Come confermano fonti vicine al dossier, il versamento, atteso per lunedì, è stato effettuato nelle casse di Fininvest, che così ha già incassato oltre un terzo dei 520 milioni di euro pattuiti nel preliminare di compravendita del 5 agosto.