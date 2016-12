A Marassi Rizzoli va ko, sostituito da Di Bello

21:33 - L'arbitro di Genoa-Fiorentina, Nicola Rizzoli, al 35' ha subito un infortunio e ha dovuto fermare il gioco per alcuni minuti. Dopo aver verificato di non poter riprendere, l'arbitro della finale Mondiale è stato sostituito nella direzione dal primo addizionale, Marco Di Bello. Rizzoli lo ha sostituito come giudice di porta.