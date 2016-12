A Lourdes e in Florida vanno in scena gli sport estremi, tra derapate in bici e maratone panoramiche

Due competizioni, due sport e due continenti diversi, ma in comune la stessa voglia di emozioni e di manovre spettacolari. Questi gli ingredienti della Cycling Mountains che si è svolta a Lourdes, in Francia, e della Bridge Run che si è tenuta in Florida, Stati Uniti. All'indomani del riavvicinamento tra le rispettive nazioni, americani e cubani a migliaia si sono ritrovati sul ponte che unisce le isole dell'arcipelago delle Florida Keys, per percorrere la lunga marcia lungo gli atolli tra Oceano Atlantico e Golfo del Messico. Diverso ambiente naturale e diversa disciplina a Lourdes, dove ha avuto luogo la Cycling Mountains, una spettacolare gara in mountain bike tra i boschi dei Pirenei all'insegna di derapate e discese a rotta di collo.

Più di 1500 partecipanti per la lunga marcia che percorre i nuovi ponteggi che uniscono Usa e Cuba, trentasette tensostrutture per un progetto che ha anticipato i tempi. I vincitori, un uomo e una donna entrambi "floridian" hanno detto di aver corso senza fatica, sospinti dalle ali della storia.



Cambio di scena e si giunge a Lourdes, Francia, per gli spericolati circuiti tra i boschi in mountain bike della Cyclung Mountains, con muschio bagnato e fango pronti a complicare le cose. Americani e inglesi a spadroneggiare come da copione, ma con la sorpresa di una vincitrice femminile. Inglese, bionda e aggraziata ma che non si è risparmiata in derapate improvvise e numeri ad alto rischio. Non ci sono state cadute nè incidenti. "Qualcuno ha guardato dall'alto", è stato l'unanime commento dei partecipanti.