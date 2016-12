A.J. Francis, dalla Nfl a... Uber 

13:16 - I giocatori della Nfl non possono certo lamentarsi per quanto riguarda gli stipendi. Ma, se è vero che l'appetito vien mangiando, anche la fame di soldi è difficile da saziare. Almeno a giudicare da A.J. Francis, defensive tackle dei Miami Dolphins che ha deciso di utilizzare la sua nuova macchina, una Dodge Charger, per "arrotondare". E' infatti diventato un autista di Uber, il servizio di trasporto privato, pronto a scorrazzare passeggeri nel sud della Florida. In questo caso ci sembra difficile che qualche tassita possa manifestare a un "omone" come Francis il suo disappunto per avergli soffiato dei clienti...

Just applied to be an @Uber driver... I hope my background check goes well.

— A.J. Francis (@AJFrancis410) 23 Aprile 2015

People ask me why would you want to be an @uber driver if you play in the NFL... You know what's better than NFL money? More money.

— A.J. Francis (@AJFrancis410) 23 Aprile 2015