40 anni di Del Piero, il calciatore "viator" alla continua scoperta del mondo

SYDNEY, 05/09/2012 - Del Piero approda in Australia, dove rimarrà due anni segnando 24 gol in 47 partite.

BERLINO, 09/07/2006 - "Il cielo è azzurro sopra Berlino": Alex Del Piero conquista il mondiale, realizzando uno dei rigori decisivi contro la Francia in finale. Un gol su azione invece, nella "sua" Dortmund, contro la Germania in semifinale.

PARIGI, 15/01/1997 - "Pinturicchio" e la sua Juve espugnano il Parco dei Principi in un memorabile 1-6 contro il PSG, andata di Supercoppa Europea. Una formalità il ritorno, chiuso 3-1 per i bianconeri.

Da calciatore, ma lo ha dimostrato recentemente anche da giornalista, ADP ha amato e si è lasciato sempre amare da ogni angolo del pianeta. Un amore ricambiato e appassionato, che dopo tanti anni spesi in maglia bianconera, ha deciso di spiccare il volo verso altri lidi, altre avventure, altre culture.

"Non ho mai voluto tornare su strade già battute, cercare di rivivere emozioni che sono e resteranno irripetibili - ha confessato Del Piero -. Ho cercato, allora come ora, qualcosa di diverso. Mi sento un "viaggiatore sulle strade del calcio".

Dal 1991, il viaggiatore ha iniziato a deliziare la platea con dolci parabole. All'Avvocato Agnelli - non proprio uno qualsiasi - quelle reti ricordavano le pennellate del "Pinturicchio"; per tutti noi invece, ancora oggi il tiro a giro sul secondo palo è un "gol alla Del Piero".

Perché ADP #10 è un marchio che rimarrà per sempre impresso negli occhi, un marchio che è il vanto del Made in Italy, un marchio che compie 40 anni di storia: tanti auguri, Alex.