22 giugno '86: Maradona segna il gol del secolo contro l'Inghilterra

Con quel gesto tecnico che ha espresso in pochi secondi tutta la sua arte, El Pibe de Oro regalò la vittoria all'Argentina, una vittoria vissuta come vendetta contro l'Inghilterra per la Guerra delle Falkland, che fece inorgoglire l'intero popolo argentino dopo anni di oblio, repressione e miseria. Un dribblig ubriacante, preceduto dalla "Mano de Dios", che stese gli inglesi e lanciò l'albiceleste alla vittoria del titolo mondiale.



Dopo tutti questi anni è difficile non unirsi alle parole di Victor Hugo Morales, fortunato commentatore del gol del secolo: "Gracias D10s. Por el fùtbol, por Maradona..."