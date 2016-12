Zaira Nara, buon sangue non mente...

19:31 - Ecco a voi Zaira Nara, 25 anni, sorella minore di Wanda, protagonista indiscussa del gossip dell'ultimo anno per via del chiacchieratissimo triangolo amoroso che ha coinvolto gli ex amici Maxi Lopez e Icardi. Ora però a fare impazzire l'Argentina e il web ci pensa la Nara junior, anche lei attratta dai bomber di razza visto il flirt avuto in passato con l'ex interista Diego Forlan. Buon sangue non mente...