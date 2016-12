27 marzo 2014 Xbox One e FIFA 14, armi segrete del mister tecnologico Giocare, crescere e imparare divertendosi, questi gli obiettivi dell’allenatore Sergio Canevari, che ha studiato un metodo innovativo per portare alla vittoria i suoi ragazzi Tweet google 0 Invia ad un amico

11:56 - “Gioco, cresco, imparo e soprattutto mi diverto”: questo l'obiettivo che appare a chiare lettere all’ingresso della sede dell’Aldini Bariviera, la squadra milanese che domina il proprio campionato di categoria grazie ai metodi innovativi introdotti dall’allenatore degli Allievi, il mister Sergio Canevari. Qua infatti gli schemi di gioco che portano alla vittoria si studiano con i videogames. L’allenatore unisce al duro lavoro sul campo il divertimento tipico dei videogiochi, insegnando calcio ai suoi ragazzi grazie agli schemi studiati e creati su Xbox One con FIFA 14, così reale da permettere al mister di studiare sullo schermo le tattiche vincenti da far eseguire poi sul campo ai suoi ragazzi.

A verificare di persona l’efficacia del nuovo metodo di allenamento è stato uno degli allenatori emergenti del panorama calcistico italiano, oltre che Leggenda di Fifa Ultimate Team, l’attuale mister della Primavera del Milan Filippo Inzaghi, che ha voluto visitare di persona gli spogliatoi dell’Aldini Bariviera per prendere parte ad un allenamento della squadra.



Miglior bomber italiano di sempre nelle Coppe Europee e fresco vincitore con i suoi ragazzi dell’ultimo Torneo di Viareggio, Pippo Inzaghi usa anche la tecnologia nella propria metodologia di lavoro e ha scoperto come un utilizzo anche “professionale” dei videogiochi possa aiutare nella preparazione di una partita o di un'azione particolare. “FIFA è da sempre uno dei passatempi preferiti dei calciatori e spesso nei ritiri si organizzavano partite e sfide continue per decidere chi fosse il migliore”, ha dichiarato Inzaghi.



“I videogiochi di calcio possono essere uno strumento di aggregazione tra compagni di squadra e addetti ai lavori. In questa mia nuova avventura da allenatore ho scoperto come possa rappresentare anche uno strumento interessante per aiutare a far capire in maniera più immediata ed efficace ai giocatori cosa significhi il gioco del calcio. Sono convinto sia importante che gli allenatori, soprattutto a livello giovanile, si impegnino a preservare non solo l'aspetto agonistico ma anche quello ludico di questo sport."